موعد عودة رسوم إستخدام ماكينات الصراف الألى 2021.. وتبدأ البنوك في اضافة رسوم السحب والاستعلام من الماكينات واستخدام ماكينات البنوك الاخرى والتي تتراوح بين 3 و6 جنيهات
موعد عودة رسوم إستخدام ماكينات الصراف الألى 2021
تستعد البنوك لعودة احتساب رسوم استخدام الصرافات الالية اعتبارا من نهاية الشهر المقبل بحسب قرار البنك المركزي
وكان البنك المركزي قد قام بمد المبادرة الخاصة بإعفاء السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي من الرسوم حتى نهاية يونيو 2021 والتي كان من المقرر أن تنتهي في آخر ديسمبر الجاري.
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