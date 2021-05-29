

سعر الذهب اليوم في مصر .. سعر الذهب اليوم في مصر ..

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 3 مايو 2021 استقرارا بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية أول أمس على 1904 دولار للأوقية.



سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 816 جنيه.



سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرارا ليبلغ 699 جنيه خلال تعاملات اليوم

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