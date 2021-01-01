الصين.. مركبة شحن تلتحم بنجاح بمحطة فضاء قيد الإنشاء

التحمت مركبة الشحن الفضائية الصينية غير المأهولة (تيانتشو2-)، التي تحمل الإمدادات والمعدات والوقود، بنجاح بوحدة محطة الفضاء الأساسية (تيان خه) اليوم الأحد، وفقا لوكالة الفضاء المأهولة الصينية.
وذكرت وكالة الفضاء الصينية أنه في الساعة 01:5 من صباح الأحد بتوقيت بكين (21:01 السبت بتوقيت جرينتش)، اكتملت عملية الالتحام المقررة بشكل متزامن بين (تيانتشو2-) و(تيان خه)، واستغرقت كامل العملية 8 ساعات تقريبا، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية .
وانطلق الصاروخ (لونج مارش7- واي 3)، الذي يحمل (تيانتشو2-)، من موقع الإطلاق الفضائي ونتشانج على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، الساعة 2055 من مساء السبت بتوقيت بكين ( 1255 بتوقيت جرينتش) وبعد الالتحام، ستزود (تيانتشو2-) وحدة (تيان خه) بالوقود اللازم.
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