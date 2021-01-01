المربع نت – أكدت كيا مؤخراً أنها لا تُخطط للكشف عن سيارة بيك آب قريباً، لكن ذلك لم يمنع المصمم KDesign AG من تخيل الشكل الذي يُمكن أن تبدو عليه سيارة بيك اب من شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية.
تستند السيارة في التصميم التخيلي إلى بيك اب هيونداي سانتا كروز الجديدة، مع تصميم مشابه لـ كيا سورينتو، والجدير بالذكر أن كيا أعلنت مسبقاً أنها إذا كانت ستنتج بيك اب، فستتطلع لمنافسة تويوتا هايلكس وفورد رينجر، مما يعني أنها لن تستند على طرازات الاس يو في الحالية مثل سورينتو.
تتميز السيارة في التصميم التخيلي بواجهتها الأمامية المطابقة تقريباً لسورينتو، مع مصابيح امامية حادة، ومصابيح نهارية ليد، وشبك معتم، وتستمر اللمسات السوداء عبر الشبك السفلي وبعض الزخارف الاخرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيا بيك اب تظهر بتصميم تخيلي جديد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق