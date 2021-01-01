

كيا بيك اب تظهر بتصميم تخيلي جديد كيا بيك اب تظهر بتصميم تخيلي جديد

المربع نت – أكدت كيا مؤخراً أنها لا تُخطط للكشف عن سيارة بيك آب قريباً، لكن ذلك لم يمنع المصمم KDesign AG من تخيل الشكل الذي يُمكن أن تبدو عليه سيارة بيك اب من شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية.



تستند السيارة في التصميم التخيلي إلى بيك اب هيونداي سانتا كروز الجديدة، مع تصميم مشابه لـ كيا سورينتو، والجدير بالذكر أن كيا أعلنت مسبقاً أنها إذا كانت ستنتج بيك اب، فستتطلع لمنافسة تويوتا هايلكس وفورد رينجر، مما يعني أنها لن تستند على طرازات الاس يو في الحالية مثل سورينتو.



تتميز السيارة في التصميم التخيلي بواجهتها الأمامية المطابقة تقريباً لسورينتو، مع مصابيح امامية حادة، ومصابيح نهارية ليد، وشبك معتم، وتستمر اللمسات السوداء عبر الشبك السفلي وبعض الزخارف الاخرى.

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في حين يبدو المظهر العام لـ كيا بيك اب شبيهاً بـ هيونداي سانتا كروز، حيث تتميز بنفس أقواس العجلات السوداء، ومع ذلك، فقد تم تعديل الواجهة الخلفية بمصابيح خلفية شبيهة بالمستخدمة في سورينتو، والتي تناسب الشكل العام للبيك اب بشكل جيد.وفي النهاية، قالت كيا أن بناء بيك اب صغيرة ليست ضمن أولوياتها، ونعتقد أنها ستراقب عن كثب مبيعات هيونداي سانتا كروز لتحديد ما إذا كان من المُجدي المنافسة في هذا السوق الكبير.