المربع نت – هُناك الكثير من الوعود التي تُطلقها الشركات بخصوص سياراتها الكهربائية، بدءً من النطاق الكبير بسبب البطاريات الكبيرة، وانخفاض سعره في المستقبل، وكونها رخيصة في امتلاكها وتشغيلها، لكن هل هذا هو الحال بالفعل؟
كشفت دراسة جديدة أصدرتها شركة We Predict، حيث تم النظر في أول 90 يوم من ملكية السيارة والتكاليف المرتبطة بها، وتستند إلى موديلات 2021 بما في ذلك 801 ألف سيارة عبر 306 طراز، وتم الاستعانة بـ 1.6 مليون طلب خدمة أو إصلاح من كل الوكلاء.
تُشير الدراسة إلى أن السيارات الكهربائية ستُكلف أصحابها في المتوسط 123 دولار (461 ريال) في أول 90 يوم، أي أكثر من ضعف متوسط تكلفة سيارات البنزين 53 دولار (199 ريال) وثلاثة أضعاف تكاليف السيارات الهجينة 46 دولار (172 ريال).
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التعليقات على “دراسة” السيارات الكهربائية ليست اعتمادية كما تعد الشركات
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