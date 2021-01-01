

كيا سبورتاج موديل 2022 تطل في صور تجسسية جديدة كيا سبورتاج موديل 2022 تطل في صور تجسسية جديدة

يحيط الغموض بالسيارة كيا سبورتاج الجديدة، فصانعتها ما زالت لم تعلن موعد الكشف العالمي الرسمي عنها، لذلك ينتظر محبو السيارة الـSUV التي بدأ إنتاجها في عام 1993 أي أخبار عن ذلك الموعد. وفي تقرير صحفي جديد توقع أن يكون الكشف العالمي عن السيارة في يونيو المقبل.



استشهد التقرير بمصادر من كوريا الجنوبية –موطن سبورتاج- وقال إنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الجيل القادم من السيارة المدمجة بحلول شهر يونيو، ما يعني أننا سنرى صورًا رسمية ونحصل على تفاصيل أساسية بحلول بداية ذلك الشهر، الذي يتوقع أيضًا أن تبدأ فيه كيا في تلقي طلبات حجز سبورتاج في السوق الكورية.



لكن ما بدد قليلاً من الغموض الذي يحيط بالسيارة أنه تم التقاط صور تجسسية لها، وهي تُجري اختباراتها بجسم مموه على الطريق في أوروبا، وهي ليست أول صور يتم التقاطها لها، لكنها تعني أن العمل على السيارة جارٍ على قدم وساق.

تبدو من خلال التمويه المصابيح الأمامية ذات الشكل غير المعتاد التي يمكن أن تمنح سبورتاج الجديدة مظهرًا مميزًا،كما تبدو الشبكة الأمامية صغيرة إلى حد ما، وتمكننا رؤية المصد الأمامي الفضي البارز قليلاً.ويكشف المظهر الجانبي عددًا قليلاً من التغييرات مقارنةً بالطراز السابق، بدءًا من المرايا التي تم وضعها على مستوى منخفض على الأبواب، بدلاً من قاعدة العمود A، وفي تلك المنطقة يوجد زجاج ثابت صغير يمكن أن يحسن الرؤية الخارجية بشكل طفيف.وتُظهر إحد الصور أن إشارة الانعطاف قد تم نقلها إلى مجموعة الضوء الخلفي الرئيسية، ما يعني أنها لم تعد مثبتة في الجزء السفلي من المصد.لا تتوافر لقطات تجسس للمقصورة الداخلية في هذه المجموعة، ولكن تم رصد نموذج أولي في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام يكشف عن معظم مقصورتها. توقع إعداد شاشة مزدوجة على غرار مرسيدس في المقدمة ومقصورة خلفية أكثر اتساعًا بعد تمديد المسافة بين المحورين، خاصةً في حالة مشتق قاعدة العجلات الممتدة.مع اقتراب شهر يونيو، يجب أن ينتهي الانتظار تقريبًا قبل إطلاق السيارة في السوق على الأرجح قبل نهاية عام 2021.



