

زيادة غير رسمية على أسعار كيا سبورتاج 2021 في السوق المصري زيادة غير رسمية على أسعار كيا سبورتاج 2021 في السوق المصري

شهد موديل 2021 من سيارة كيا سبورتاج عدة تغييرات في قيمة الأوفر برايس المفروضة على السيارات من قبل الموزعين نظير تسليمهم سياراتهم بشكل أسرع، حيث كانت هذه التغيرات الجديدة كالتالي:



- فئة LX بسعر رسمي 400 ألف جنيه (7000 جنيه إضافية أوفر برايس).



- فئة LX CAM بسعر رسمي 410 ألف جنيه (3000 جنيه إضافية أوفر برايس)

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- فئة LX FO بسعر رسمي 445 ألف جنيه (بدون أوفر برايس).- فئة LX Highline بسعر رسمي 490 ألف جنيه (2000 جنيه هبوط بالأوفر برايس).- فئة LX Highline+ بسعر رسمي 530 ألف جنيه (4000 جنيه هبوط بالأوفر برايس).جدير بالذكر أن سبورتاج يتم طرحها محليا بمحرك واحد فقط مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 140 حصان و165 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).