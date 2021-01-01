اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية الدوري.. تعرف عليه

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كشف رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن موعد انتهاء الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.



وقال رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: الأهلي لديه 7 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، كما أن بيراميدز لديه هو الآخر مؤجلات بسبب وصوله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



وأضاف: تأجيلات الدورى تؤثر على رغبة اتحاد الكرة في إنهاء الدوري بالنصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

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واستطرد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة: عرضنا على الأندية خوض مباريات خلال فترة الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل إلا أنها رفضت بسبب سفر لاعبيها الدوليين للانضمام لمعسكرات منتخبات بلدهم خلال فترة الأجندة الدولية.وتابع: مؤجلات الدورى وتمسك الأندية بموقفها الرافض لخوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين ستؤدي إلى إنهاء الدوري خلال شهر سبتمبر المقبل كما كان متفق عليه من قبل.ويعقد غدا الإثنين اتحاد الكرة اجتماعا فى مقر الجبلاية بالجزيرة مع ممثلى الأندية من أجل حسم العديد من الملفات الرياضية على الساحة الكروية.ودعت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، ممثلي أندية الدورى الممتاز إلى اجتماع طارئ ظهر غد الإثنين عبر إرسال خطاب رسمي من أجل الحضور الى مقر الجبلاية فى الجزيرة.وطرحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ثلاث نقاط سوف يتم مناقشتها مع ممثلي الأندية، جاء على رأسها مناقشة مؤجلات الدورى وكأس مصر.كما سوف يناقش اتحاد الكرة، جدول مسابقة بطولة الدورى الممتاز إضافة إلى لقاح فيروس كورونا للاعبي أندية المسابقة المحلية.