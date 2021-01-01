سيد عبدالحفيظ يرد على حقيقة قرب تتويج الزمالك بـ لقب الدوري



سيد عبدالحفيظ سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام نهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي، على الرغم من تفوق المنافس خلال الشوط الأول للمباراة.



وأضاف سيد عبد الحفيظ، لـ برنامج “ مع شوبير عبر أثير “أون سبورت إف إم” أن الفريق قدم أداء جيد في الشوط الثاني من خلال الاستحواذ.



وتوج الأهلي ببطولة السوبر الافريقي عقب الفوز على نهضة بركان بثنائية نظيفة في الدوحة.

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وعن مباراة الفريق أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أكد أن الفريق يستعد للمباراة جيدا، لأنها مباراة هامة ومصيرية، مشيرا إلى أن الفريق يستعد حاليا مباراته أمام إنبي في كأس مصر.وعن امكانية الاستعانه بـ طائرة خاصة لـ تونس، أكد أن القرار يعود لـ مجلس إدارة النادي من أجل الحفاظ على راحة اللاعبين خلال رحله السفر، مؤكدا أن فريق الترجي قوي ولا يستهان به.وعن حقيقة قرب تتويج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري لهذا الموسم، أكد أن المنافسة صعبة ولكن الزمالك لم يحسم اللقب حتى الآن حيث يتبقي للأهلي 15 مباراة.وأضاف أن الاهلي يركز حاليا على مباراته في الكأس ودوري أبطال إفريقيا وسيعود للتفكير في الدوري عقب ذلك.