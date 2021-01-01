بإطلاق صاروخ جديد.. روسيا تتخذ خطوة أخرى نحو منح الوصول إلى الانترنت السريع في كافة أنحاء العالم

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أن إطلاقها صاروخ "سويوز 2.1 بي" أمس الجمعة يحظى بأهمية بالنسبة لمشروع يهدف إلى توفير الإنترنت السريع لكافة مناطق العالم.
بإطلاق صاروخ جديد.. روسيا تتخذ خطوة أخرى نحو منح الوصول إلى الانترنت السريع في كافة أنحاء العالمروسيا تحقق رقما قياسيا في عمليات إطلاق ناجحة متتالية للأجهزة الفضائية
وأوضحت "روس كوسموس" في بيان لها أن صاروخها الأخير نقل إلى مدار الأرض 36 قمرا صناعيا تابعا لشركة OneWeb البريطانية.
ويعد ذلك سابع عملية إطلاق ضمن مشروع OneWeb الذي يهدف إلى إنشاء نظام اتصال فضائي سيمنح الناس في كافة أرجاء العالم الوصول إلى الإنترنت السريع.
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