

بإطلاق صاروخ جديد.. روسيا تتخذ خطوة أخرى نحو منح الوصول إلى الانترنت السريع في كافة أنحاء العالم بإطلاق صاروخ جديد.. روسيا تتخذ خطوة أخرى نحو منح الوصول إلى الانترنت السريع في كافة أنحاء العالم

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أن إطلاقها صاروخ "سويوز 2.1 بي" أمس الجمعة يحظى بأهمية بالنسبة لمشروع يهدف إلى توفير الإنترنت السريع لكافة مناطق العالم.



بإطلاق صاروخ جديد.. روسيا تتخذ خطوة أخرى نحو منح الوصول إلى الانترنت السريع في كافة أنحاء العالمروسيا تحقق رقما قياسيا في عمليات إطلاق ناجحة متتالية للأجهزة الفضائية

وأوضحت "روس كوسموس" في بيان لها أن صاروخها الأخير نقل إلى مدار الأرض 36 قمرا صناعيا تابعا لشركة OneWeb البريطانية.



ويعد ذلك سابع عملية إطلاق ضمن مشروع OneWeb الذي يهدف إلى إنشاء نظام اتصال فضائي سيمنح الناس في كافة أرجاء العالم الوصول إلى الإنترنت السريع.

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ومن المقرر أن يشمل المشروع إجمالا 18 مجموعات تضم كل منها 36 قمرا صناعيا على مدار الأرض.وبعد عملية الإطلاق الجديدة، بلغ عدد أقمار OneWeb في المدار الأرضي المنخفض 218 قمرا، ومن المقرر إطلاق مئات أقمار أخرى في المستقبل.وأشارت "روس كوسموس" إلى أن توفير الوصول إلى الإنترنت من خلال أقمار OneWeb سيجري عبر 40 محطة على سطح الأرض، وهي مستقلة وذاتية الاكتفاء من ناحية إمدادها بالطاقة ومحصنة من أي ظروف جوية غير ملائمة.وستوفر هذه المحطات الوصول إلى الإنترنت السريع في مناطق التغطية الخاصة بها عبر تكنولوجيات "واي-فاي" وتطور طويل الأمد (LTE) والجيل الخامس (5G).