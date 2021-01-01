"غوغل" تجهز تطبيقا يشفر الرسائل الخاصة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تجهز تطبيقا يمكنه تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة، بحيث لا تقع في أيدي المتطفلين والهاكرز.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "غوغل" تجهز تقنية جديدة تعمل بمثابة تطبيق منفصل عن تطبيق "رسائل غوغل" يمكنها تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة.
وسيكون التطبيق الجديد متوافق مع نظام تشغيل "أندرويد" على غرار تطبيق "آي ميسدج" الموجود في هواتف "آيفون".
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