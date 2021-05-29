

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 29-5-2021 أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 29-5-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 29 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:



وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم السبت 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع .

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