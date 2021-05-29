أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 29-5-2021
ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 29 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.
وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:
وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم السبت 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع .
ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم السبت
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى نحو 19.00 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى نحو 21.99 جنيه للشراء و 22.28 جنيه للبيع .
فماسجل سعر صرف الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 17.33 جنيه للشراء و 17.56 جنيه للبيع .
واستقر سعر صرف الـ كرونة سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى 1.86 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .
أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم السبت
رصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى.
سجل سعر صرف الين اليابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.26 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت عند 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض والطلب.
وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لآخر.
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