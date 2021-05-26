

جنيهان ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم السبت 29 مايو 2021 جنيهان ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم السبت 29 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 29 -5-2021، بقيمة جنيهان للجرام بعد أن تراجعت أمس 5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.



وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب 933 جنيها.



وبلغ أعلي سعر لجرام 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب 816 جنيها.

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بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب 700 جنيها.وبلغ سعر الجنيه الذهب 6528 جنيها.وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1904 دولار.أسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.