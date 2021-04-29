

طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج والجبن طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج والجبن

تعد كفتة البطاطس بالدجاج والجبن إحدى الوصفات الشهية والمميزة، ولكن تختلف طريقة تحضيرها حسب كل دولة، إلا أنها تظل محببة للأطفال والكبار أيضا، ويمكن تحضير كفتة البطاطس بالدجاج والجبن على الغداء بجانب الأطعمة، وتحضيرها كسناكس في النزهات بجانب السندويتشات.





مقادير كفتة البطاطس بالدجاج ١٥ ثانية :

2 فيليه صدر دجاج مقطع صغير مسلوق

1 رأس بصل صغير مبشور

3 فصوص ثوم مفروم

1 صفار بيض

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان اختياري

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم

بهارات مشكلة

فلفل أسود

فلفل حـار

ملح

3 حبات بطاطس مسلوق ومهروس

بيضة

1/2 كوب بقسماط

1/2 كوب دقيق



طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج ١٥ ثانية :

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1- نخلط جميع المواد مع بعض ماعدا البطاطس حتى ياخذ الدجاج نكهة البهارات والتتبيله.2- نضيف البطاطس المهروس على الدجاج ، ونخلطهم مع بعض باليد ثم نشكلها اصابع او دوائر .3- ندخل كفتة البطاطس الفريزر لمدة 5 دقائق .4- نغمس كفتة البطاطس بالبيض، ثم في خليط الدقيق والبقسماط5- نقوم بتحمير كفتة البطاطس في الزيت، حتي تأخذ اللون الذهبي ثم نرفعها على مناديل لتصفية الزيت، ثم تقدم .كفتة دجاج بالبطاطس بالفرنمقادير كفتة دجاج بالبطاطس بالفرن :كيلو جرام من صدور الدجاج المفرومة.ربع كأس من الكزبرة، بالإضافة لملعقة كبيرة.حبة مفرومة من البصل.رشة من البهار المشكل.ربع كأس من الزيت.رشة من بودرة الفلفل الأسود.أربعة حبات من الثوم المدقوق.طريقة عمل كفتة دجاج بالبطاطس بالفرن :1- يخلط في طبق كبير الدجاج مع البصل والكزبرة والبهار المشكل والزيت والملح والفلفل الأسود والثوم المدقوق.2- يتم مزج البهارات بشكل جيد حتى تتماسك على قطع الدجاج.3- يغطّى المزيج ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.4- يقسم المزيج إلى كرات حجمها متساوية، ثم تشكل أصابع أو أقراص.5- تدهن الصينية بكمية قليلة من الزيت، ثم تصفى الكفتة من داخلها.6- يقسم المزيج إلى كرات حجمها متساوي، ثمّ يشكل لأصابع أو أقراص.7- تدهن صينية فرن بكمية قليلة من الزيت، ثم ترص كفتة دجاج بالبطاطس بداخلها.8- تدخل كفتة دجاج بالبطاطس في الفرن الساخن مدة 20-25 دقيقة حتى النضج، ثم تقدم وهي ساخنة.كفتة البطاطس بالجبنمقادير كفتة البطاطس بالجبن :3 حبات بطاطس100 جرام جبنة موزريلا قطعبيضةملعقة صغيرة ملح½ ملعقة صغيرة أوريغانورشة بهار أسودللتغطيةبيضة مخلوطة بالبابريكابقسماط مطحون ومبهر بالتوابل الأساسيةطريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن :1- نسلق البطاطس، ثم نهرس البطاطس مع البيضة والملح والبهارات.4- نخلطهم سويا لنحصل على عجينة متجانسة.5- نشكل الخليط على شكل قطع مستطيلة ثم توضع قطع الجبن بداخلها (الكمية تكفي ل ٣٠ قطعة).6- نغطي القطع بالبيض والبقسماط المطحون.7- نضع قطع كفتة البطاطس بالجبن المغطاة بالفريزر لمدة نصف ساعة، ثم نقليها حتى تحصل على اللون الذهبي ثم نرفعها على مناديل لتصفيتها من الزيت، ثم تقدم.