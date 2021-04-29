طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة لنجلاء الشرشابي

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طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة لنجلاء الشرشابي

مقادير تورتة بكمبوت الفاكهة

1 و ربع كوب دقيق

كوب سكر

5 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب ماء
ملعقة كبيرة خل

رشة ملح

“ التزيين ”

جوز هند محمص

كريم شانتى

كمبوت فاكهة

طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة

* إفصلى بياض البيض عن صفار البيض واخلطيه بالمضرب الكهربى جيداً مع الملح والخل ثم إخلطى صفار البيض مع السكر والفانيليا



* ضيفى الماء وقلبى ثم الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر وصبى الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق وأدخلى الكيك الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج



* اتركي الكيكة لتبرد تماماً ثم افردى على الوجة والجوانب الكريم شانتى وضعى على الجوانب جوز الهند ورصى على الوجة شرائح كمبوت الفاكهة المختلفة وتقدم.

المصدر: صدى البلد

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