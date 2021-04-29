

طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة لنجلاء الشرشابي طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة لنجلاء الشرشابي

مقادير تورتة بكمبوت الفاكهة



1 و ربع كوب دقيق



كوب سكر

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5 بيضةملعقة صغيرة بيكنج بودرملعقة صغيرة فانيليانصف كوب ماءملعقة كبيرة خلرشة ملح“ التزيين ”جوز هند محمصكريم شانتىكمبوت فاكهةطريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة* إفصلى بياض البيض عن صفار البيض واخلطيه بالمضرب الكهربى جيداً مع الملح والخل ثم إخلطى صفار البيض مع السكر والفانيليا* ضيفى الماء وقلبى ثم الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر وصبى الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق وأدخلى الكيك الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج* اتركي الكيكة لتبرد تماماً ثم افردى على الوجة والجوانب الكريم شانتى وضعى على الجوانب جوز الهند ورصى على الوجة شرائح كمبوت الفاكهة المختلفة وتقدم.