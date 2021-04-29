طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة لنجلاء الشرشابي
مقادير تورتة بكمبوت الفاكهة
1 و ربع كوب دقيق
كوب سكر
5 بيضة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب ماء
ملعقة كبيرة خل
رشة ملح
“ التزيين ”
جوز هند محمص
كريم شانتى
كمبوت فاكهة
طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة
* إفصلى بياض البيض عن صفار البيض واخلطيه بالمضرب الكهربى جيداً مع الملح والخل ثم إخلطى صفار البيض مع السكر والفانيليا
* ضيفى الماء وقلبى ثم الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر وصبى الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق وأدخلى الكيك الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج
* اتركي الكيكة لتبرد تماماً ثم افردى على الوجة والجوانب الكريم شانتى وضعى على الجوانب جوز الهند ورصى على الوجة شرائح كمبوت الفاكهة المختلفة وتقدم.
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