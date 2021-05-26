

خبيرة عن طرح أسهم «المتحدة» بالبورصة: السوق متعطش لطروحات جديدة خبيرة عن طرح أسهم «المتحدة» بالبورصة: السوق متعطش لطروحات جديدة

أكد الخبراء أن سوق المال متعطش لطروحات جديدة في البورصة تساهم في جذب رؤوس أموال جديدة تسهم في تنشيط السوق المصري، معتبرين أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طرح أسهمها في البورصة إشارة إيجابية للسوق في الوقت الحالي.



وقالت رانيا يعقوب رئيس شركة تداول أوراق مالية في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن سوق المال المحلي متعطش إلى طروحات جديدة منذ فترة طويلة وأن هناك حاجة إلى طرح جديد في البورصة يسهم في جذب مستثمرين ورؤوس أموال، خاصة ان المستثمرين حاليا يبحثون عن فرص واعدة في الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.



وشددت على ضرورة الاستفادة من الوضع الحالي لطرح شركات جديدة في البورصة لجذب رؤوس الأموال الباحثة عن فرصة.

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وفيما يتعلق بالتخوف من تاثيرات كورونا على نتائج الطروحات الجديدة قالت إن الوقت مناسب جدا، وأن البورصات العالمية شهدت نجاحات متعددة في عمليات طرح شركات أو زيادة رؤوس أموال خلال الفترة الماضية وكانت ناجحة بصورة واضحة وهو ما يعزز فكرة ان التوقيت مناسب تماما للطرح.كانت البورصة حققت خسائر تصل لنحو 18 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما بررته يعقوب بـ«جني الأرباح».وتابعت أن سيولة الأفراد هي التي تسيطر حاليا على تعاملات البورصة، متوقعة أن يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة في تعاملات الأسبوع الجديد غدا بصورة عرضية بالقرب من مستويات الدعم عند 10150 نقطة.وقالت يعقوب إنه من المؤكد أن ما تم إعلانه بشان طرح حصة من الشركة المتحدة للإعلام في البورصة المصرية هو إعلان إيجابي وهام جدا.وقالت إن السوق المصري متعطش إلى جذب سيولة، وتعتبر الشركة المتحدة من اهم الشركات العاملة في المجال الفني، مشيرة إلى أن الشركة أعلنت عن أرباح قياسية لها خلال شهر رمضان الماضي.