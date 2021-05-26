

في 14 خطوة.. كيف تخطط الحكومة للخروج من التداعيات الاقتصادية كورونا؟ في 14 خطوة.. كيف تخطط الحكومة للخروج من التداعيات الاقتصادية كورونا؟

تسعى الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا عبر خطوات جادة لزيادة معدلات النمو وضغط الفجوة التمويلية بصورة كبيرة وتحقيق إيرادات مالية تحقق المستهدفات.



وتوقع صندوق النقد الدولى في مراجعته الأخيرة الاقتصاد المصري تحقيق 2.8% معدل نمو خلال العام المالي الحالي.



ويرصد "الرئيس نيوز" الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة، الجديدة للخروج من أزمة كورونا :

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- يستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا.- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.- العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.- السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة .- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.- استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق.- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.- مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.- الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى .- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية