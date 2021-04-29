تصل إلى 45 جنوبًا.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر من الأحد إلى الجمعة

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صورة الخبر: تصل إلى 45 جنوبًا.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر من الأحد إلى الجمعة
تصل إلى 45 جنوبًا.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر من الأحد إلى الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 30 مايو إلى الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يسود الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا بينما ترتفع الحرارة من يوم الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل 4 يونيو على قطاعات الجمهوية كما يلى :

- درجات الحرارة يوم الأحد 30 مايو 2021:
القاهرة والوجه البحرى 35 درجة
السواحل الشمالية 33 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة

- درجات الحرارة يوم الإثنين 31 مايو 2021:
القاهرة والوجه البحرى 40 درجة
السواحل الشمالية 33 درجة
جنوب سيناء 40 درجة
شمال الصعيد 43 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة

- درجات الحرارة يوم الثلاثاء 1 يونيو2021 :
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 30 درجة
جنوب سيناء 41 درجة
شمال الصعيد 40 درجة
جنوب الصعيد 45 درجة

- درجات الحرارة يوم الأربعاء 2 يونيو2021 :
القاهرة والوجه البحرى 33 درجة
السواحل الشمالية 27 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 35 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة

- درجات الحرارة يوم الخميس 3 يونيو2021 :
القاهرة والوجه البحرى 33 درجة
السواحل الشمالية 27 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 34 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة
- درجات الحرارة يوم الجمعة 4 يونيو 2021:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة
السواحل الشمالية 27 درجة
جنوب سيناء 36 درجة
شمال الصعيد 34 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة

المصدر: المصرى اليوم

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