فورد تعلن عن خططها للتقنيات والسيارات الكهربائية

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فورد تعلن عن خططها للتقنيات والسيارات الكهربائية

في مؤتمرها الأخير، أعلنت فورد عن تفاصيل لخططها المستقبلية وتقنياتها الجديدة.

أشارت فورد إلى أن “السيارات الكهربائية ووسائل الاتصال المتقدمة تعمل على تحويل النقل التجاري والشخصي” وقالت أنها تعمل على تسريع الاستثمارات في مجال الكهرباء وستنفق 30 مليار دولار حتى عام 2025، وقالت أن السيارات الكهربائية ستشكل 40% من مبيعات الشركة في 2030.

أعلنت فورد أيضاً عن قاعدة كهربائية تدعم الدفع الخلفي، والدفع الكلي. وأشارت فورد إلى أن إكسبلورر وقربتها لينكولن أفياتور ستتحولان للمحركات الكهربائية، وبناءً على ذلك يمكن توقع وصول رينجر وبرونكو كسيارات كهربائية.

فيما يتعلق بالبطاريات تعمل الشركة على تطوير بطاريات ليثيوم أيون تحت علامة IonBoost وبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم تحت علامة IonBoost Pro للمركبات التجارية، إضافة للبطاريات ذات الحالة الصلبة طويلة المدى ومنخفضة التكلفة.

المصدر: سعودى شفت

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