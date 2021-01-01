هوندا تكشف عن طائرة خاصة جديدة “أكورد الطائرات”

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هوندا تكشف عن طائرة خاصة جديدة “أكورد الطائرات”

المربع نت – كشفت هوندا عن إصدار جديد من طائرتها الخاصة HondaJet.. فكر فيها كـ أكورد يُمكنها الطيران وقد حصلت على إصدار جديد يُطلق عليه اسم Elite S.

يأتي الإصدار الجديد مع وزن إقلاع إضافي يبلغ 90.7 كجم، ما يعني أنها يُمكن أن تحمل أوزان إضافية من الأمتعة أو المزيد من الوقود ليزداد نطاق طيرانها بنحو 222 كم بنفس الحمولة.

كما يحصل أيضاً على عدد من التقنيات الجديدة مثل خاصية FAA Data Comm التي تحل محل الأوامر الصوتية التقليدية، وتشتمل أيضاً على نظام توجيه اتصالات الطائرة والإبلاغ (ACARS) الذي يتيح إرسال الرسائل النصية إلى خدمات الحركة الجوية وخدمات التشغيل.

وتتميز طائرة هوندا أيضاً بنظام تعزيز التوجيه المتقدم (ASAS) الذي تقول هوندا أنه يعزز السلامة في الظروف المناخية الصعبة، كما تم تحديث التصميم الخارجي لها، حيث تتوفر بثلاثة خيارات طلاء حصرية جديدة تُسمى Gunmetal وLuxe Gold وDeep Sea Blue.

المصدر: المربع نت

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