غدًا.. "تجار السيارات" تجتمع مع "البرلمان" لمناقشة قرار إخلاء المعارض

آخر الأخبارأخبار السيارات › غدًا.. "تجار السيارات" تجتمع مع "البرلمان" لمناقشة قرار إخلاء المعارض

صورة الخبر: غدًا.. "تجار السيارات" تجتمع مع "البرلمان" لمناقشة قرار إخلاء المعارض
غدًا.. "تجار السيارات" تجتمع مع "البرلمان" لمناقشة قرار إخلاء المعارض

أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، أن رابطة تجار السيارات ستجتمع مع لجنة التنمية المحلية في البرلمان، السبت المقبل، لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية بشأن إخلاء معارض السيارات خارج حيّز الكُتل السكنية.

وأضاف منتصر خلال حديثه لـ "عالم السيارات"، أن الرابطة ستتقدم بمذكرة للبرلمان بشأن قرارات الإخلاء لعدد من معارض السيارات المنتشرة في المحافظات والقاهرة الكبرى.

كما أوضح أنه من المفترض تقديم طلبات إحاطة في البرلمان ضد قرار إخلاء معارض السيارات، مشيرًا أن القرار آثار استياء لدى الكثير من التجار.

فيما نوه عضو رابطة تجار السيارات، أن الرابطة ستجتمع مع الغرفة التجارية لمناقشة القرار الصادر ضد معارض السيارات، بهدف تقديم مذكرة تظلم لرئاسة الوزراء، ومن ثمّ الطعن في القرار.

جدير بالذكر أن وحدات التنمية المحلية في المحافظات أرسلت إخطارات لمجموعة من أصحاب معارض السيارات لتطالبهم بنقل معارضهم خارج حيّز الكتلة السكنية في مهلة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، دون وضع بديل لهم، الأمر الذي آثار استياء التجار.

المصدر: عالم السيارات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على غدًا.. "تجار السيارات" تجتمع مع "البرلمان" لمناقشة قرار إخلاء المعارض

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1618

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager