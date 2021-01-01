أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، أن رابطة تجار السيارات ستجتمع مع لجنة التنمية المحلية في البرلمان، السبت المقبل، لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية بشأن إخلاء معارض السيارات خارج حيّز الكُتل السكنية.
وأضاف منتصر خلال حديثه لـ "عالم السيارات"، أن الرابطة ستتقدم بمذكرة للبرلمان بشأن قرارات الإخلاء لعدد من معارض السيارات المنتشرة في المحافظات والقاهرة الكبرى.
كما أوضح أنه من المفترض تقديم طلبات إحاطة في البرلمان ضد قرار إخلاء معارض السيارات، مشيرًا أن القرار آثار استياء لدى الكثير من التجار.
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التعليقات على غدًا.. "تجار السيارات" تجتمع مع "البرلمان" لمناقشة قرار إخلاء المعارض
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