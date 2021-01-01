

غدًا.. "تجار السيارات" تجتمع مع "البرلمان" لمناقشة قرار إخلاء المعارض غدًا.. "تجار السيارات" تجتمع مع "البرلمان" لمناقشة قرار إخلاء المعارض

أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، أن رابطة تجار السيارات ستجتمع مع لجنة التنمية المحلية في البرلمان، السبت المقبل، لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية بشأن إخلاء معارض السيارات خارج حيّز الكُتل السكنية.



وأضاف منتصر خلال حديثه لـ "عالم السيارات"، أن الرابطة ستتقدم بمذكرة للبرلمان بشأن قرارات الإخلاء لعدد من معارض السيارات المنتشرة في المحافظات والقاهرة الكبرى.



كما أوضح أنه من المفترض تقديم طلبات إحاطة في البرلمان ضد قرار إخلاء معارض السيارات، مشيرًا أن القرار آثار استياء لدى الكثير من التجار.

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فيما نوه عضو رابطة تجار السيارات، أن الرابطة ستجتمع مع الغرفة التجارية لمناقشة القرار الصادر ضد معارض السيارات، بهدف تقديم مذكرة تظلم لرئاسة الوزراء، ومن ثمّ الطعن في القرار.جدير بالذكر أن وحدات التنمية المحلية في المحافظات أرسلت إخطارات لمجموعة من أصحاب معارض السيارات لتطالبهم بنقل معارضهم خارج حيّز الكتلة السكنية في مهلة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، دون وضع بديل لهم، الأمر الذي آثار استياء التجار.