

بسعر 455 ألف جنيه.. طرح لوحات مرور مميزة للتزايد لموعد أقصاه 30 مايو الجاري بسعر 455 ألف جنيه.. طرح لوحات مرور مميزة للتزايد لموعد أقصاه 30 مايو الجاري

يسعى الكثير من مالكي السيارات في مصر إلى الحصول على لوحات مميزة للسيارات الخاصة بهم، فقد يرغب البعض في تكوين لوحة مرورية مميزة باسمه مع أرقام مميزة ذو أهمية خاصة لديهم.



وبدورها تتيح الإدارة العامة للمرور، من خلال موقع "لوحتك" المتخصص في عرض لوحات مرور مميزة، لوحات مرورية مميزة للتزايد عليها من قِبل المواطنين في مصر، ومن خلال السطور التالية إليكم اللوحات المتاحة للتزايد، علمًا أن سعرها بدأ من 95 ألف جنيه مصري وانتهى عند مبلغ قيمته 455 ألف جنيه مصري.



لوحات المرور المتاحة للتزايد

وتتيح الإدارة العامة للمرور لوحات جديدة للتزايد عليها من قِبل مالكي السيارات، وذلك على موقع "لوحتك" وإليكم تفاصيل كل لوحة على حِدة، من الأرخص إلى الأغلى سعرًا:"أ س د 6661"أعلى سعر للتزايد على اللوحة: 95 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين على تلك اللوحة: 1.تاريخ انتهاء مهلة التزايد: 330 مايو الجاري."م و 3333"أعلى سعر للتزايد على اللوحة: 100 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين: 1.تاريخ انتهاء التزايد: 20 مايو الجاري."ط م 5555"أعلى سعر للتزايد على اللوحة: 100 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين على اللوحة: 1.تاريخ انتهاء التزايد على اللوحة: 30 مايو الجاري."ر ي س 8881"أعلى سعر للتزايد على اللوحة: 115 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين على اللوحة: 2.تاريخ انتهاء التزايد على اللوحة: 30 مايو الجاري." م هـ 1"أعلى سعر للتزايد على اللوحة: 400 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين: 1.تاريخ انتهاء مهلة التزايد:30 مايو الجاري." ف ع 1"أعلى سعر للتزايد على اللوحة: 400 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين: 1.تاريخ انتهاء مُهلة التزايد: 30 مايو الجاري."هـ ر م 3"أعلى سعر للتزايد على اللوحة: 425 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين على اللوحة: 1.موعد انتهاء التزايد على اللوحة: 29 مايو الجاري."ع ع ع 4"أعلى سعر للتزايد على اللوحة: 425 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين على اللوحة: 1.موعد انتهاء التزايد على اللوحة: 29 مايو الجاري."أ أ أ 3"أعلى سعر للتزايد على اللوحة 455 ألف جنيه مصري.عدد المتزايدين على اللوحة: 2.تاريخ انتهاء التزايد على اللوحة: 29 مايو الجاري، في غضون الساعة السابعة، و43 دقيقة.خطوات التزايد على لوحة مرور مميزةوفي حال كنت ترغب في الحصول على إحدى اللوحات المميزة المعروضة من خلال موقع "لوحتك" بها اتبع الخطوات التالية:اختر اللوحة التي تريد المزايدة عليها، من خلال الموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للمرور.قم بتقديم أعلى سعر للحصول على اللوحة التي ترغب في شراؤها.في حال الفوز بالمزايدة.اختر المحافظة التابع لها وذلك لإرسالة اللوحة إليها من أجل إتمام الترخيص.كوّن لوحتك التي ترغب في شراؤها.







