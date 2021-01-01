أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة الوصول لشرح جميع المناهج الدراسية التفاعلية كاملة ومجانية من خلال منصة حصص مصر مع فيديوهات تفاعلية لكل المواد يقدمها معلمون خبراء بطريقة شرح سلسة وممتعة استعداداً للامتحانات المقرر لها أن تنطلق يوليو المقبل إلكترونية على التابلت.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه أيضا يستطيع الطلاب الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة فى مواد الفيزياء والجبر استعداداً لامتحانات الثانوية العامة والتى تتيحها على منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصرى مجاناً.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائية ستعقد إلكترونيا، بنظام الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت، كما تعقد الاختبارات ورقية لطلاب المنازل والإعادة، على أن يتم التصحيح إلكترونياً لضمان العدالة للطلاب، كما ستعقد امتحانات الثانوية العامة النهائية فى لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية فى امتحانات الثانوية العامة 2021، وعلى الطالب التأكد من حصوله على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص به قبل الامتحانات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التعليم تتيح منصة مجانية لشرح مناهج الثانوية استعدادا للامتحان.. اعرف التفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق