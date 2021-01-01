التعليم تتيح منصة مجانية لشرح مناهج الثانوية استعدادا للامتحان.. اعرف التفاصيل



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة الوصول لشرح جميع المناهج الدراسية التفاعلية كاملة ومجانية من خلال منصة حصص مصر مع فيديوهات تفاعلية لكل المواد يقدمها معلمون خبراء بطريقة شرح سلسة وممتعة استعداداً للامتحانات المقرر لها أن تنطلق يوليو المقبل إلكترونية على التابلت.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه أيضا يستطيع الطلاب الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة فى مواد الفيزياء والجبر استعداداً لامتحانات الثانوية العامة والتى تتيحها على منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصرى مجاناً.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائية ستعقد إلكترونيا، بنظام الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت، كما تعقد الاختبارات ورقية لطلاب المنازل والإعادة، على أن يتم التصحيح إلكترونياً لضمان العدالة للطلاب، كما ستعقد امتحانات الثانوية العامة النهائية فى لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية فى امتحانات الثانوية العامة 2021، وعلى الطالب التأكد من حصوله على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص به قبل الامتحانات.

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وكانت وزارة التربية والتعليم، عقدت خلال الفترة من 23 حتى 27 مايو الجارى امتحان تجريبى لطلاب الثانوية العامة لتدريب الطلاب على الأسئلة وأيضا اختبار الخوادم المركزية فى المدارس الحكومية المجهزة بالشبكات استعدادا للامتحانات، كما أجرت الوزارة تجربة اختبار البابل شيت على طلاب مدرسة الأورمان فى الدقى كبديل فى حالة تطبيق تجربة البابل شيت فى الامتحانات النهائية.