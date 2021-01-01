إتيكيت استخدام الأسانسير.. سيب مسافة كافية واستأذن لو فى ست لوحدها



إتيكيت استخدام الأسانسير إتيكيت استخدام الأسانسير

تحتاج أبسط تفاصيل حياتنا لقواعد نرجع إليها لتمييز التصرف الصحيح من الخطأ، والتصرف اللائق من المزعج، ولهذا يهتم الكثيرون بمعرفة قواعد الإتيكيت في أدق التفاصيل، وخلال الساعات الماضية أثيرت العديد من المناقشات على السوشيال ميديا حول قواعد إتيكيت ركوب الأسانسير، فماذا نعرف عنها؟ خبيرة الإتيكيت الدكتورة هالة عزب توضح لـ "اليوم السابع" أبرز القواعد.





قواعد إتيكيت الأسانسير: اولاً الاستئذان

قالت خبيرة الإتيكيت إن أبرز قواعد استخدام الأسانسير هي الاستئذان إذا كان الموجودين فيه مستحوذين على غالبية المساحة به "وليس عددهم كبيرًا" على الشخص الاستئذان للركوب وإفساح مساحة له للركوب، كما شددت على أنه إذا تواجدت مرأة بمفردها داخل الأسانسير يجب علي الرجل الاستئذان عند الركوب أحترامًا لها واعطائها بعض الاطمئنان.



ثانيًا المسافة

على الشخص الذي يركب الأسانسير الوقوف معتدلاً ناظرًا لاتجاه مستقيم ولا يلتفت إلى الاشخاص الذين معه، وأن يترك مسافة كافية بينه وبين المحيطين به حتى لا يكن مصدرًا للإزعاج.

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ثالثًا النظافةمن الضروري الاهتمام بالنظافة الشخصية جيداً قبل التحرك من المنزل عمومًا، خاصة مع استقلال الأسانسير ولضيق المكان يجب الحرص على أن تكون رائحة الشخص جميلة وليست نفاذة أو سيئة، وأيضًا عدم إلقاء أي مخلفات فيه، كالمناديل المستخدمة أو أوراق أو أكياس فارغة، وكذلك وعدم التدخين تماماً داخله أو تناول الطعام.رابعاً الأطفالمن الضرورى التشديد على الأطفال عدم ركوب الأسانسير مع أي شخص وحدهم حتى وإن كان البواب أو السائق لحمايتهم، وإذا اضطروا لذلك يجب أن يقفوا بشكل ثابت ويعطوا ظهرهم لزاوية الأسانسير والنظر تجاه الباب حتى يصلوا للدور الذي يرغبون فيه، ولا يلعبون داخله أو يكونوا كثيري الحركة.خامساً حمل المشترياتإذا كنت تحمل الكثير من المشتريات يفضل عدم الركوب داخل الأسانسير وهناك شخص يتواجد فيه حتى لا نسبب له إزعاجاً أو نقوم بترك شيء من متعلقاتنا.سادساً السؤال عن الدوريجب السؤال عن الدور قبل الركوب، ومعرفة من الذي سينزل قبلنا ومن سينزل في الأدوار العليا، حتى يقف في آخر كابينه الأسانسير لتسهيل الخروج من الأسانسير فيما بعد و إذا لم يتم فمن الإتيكيت خروج الموجودين لتسهيل خروج الشخص الذى وصل لدوره.