تحتاج أبسط تفاصيل حياتنا لقواعد نرجع إليها لتمييز التصرف الصحيح من الخطأ، والتصرف اللائق من المزعج، ولهذا يهتم الكثيرون بمعرفة قواعد الإتيكيت في أدق التفاصيل، وخلال الساعات الماضية أثيرت العديد من المناقشات على السوشيال ميديا حول قواعد إتيكيت ركوب الأسانسير، فماذا نعرف عنها؟ خبيرة الإتيكيت الدكتورة هالة عزب توضح لـ "اليوم السابع" أبرز القواعد.
قواعد إتيكيت الأسانسير: اولاً الاستئذان
قالت خبيرة الإتيكيت إن أبرز قواعد استخدام الأسانسير هي الاستئذان إذا كان الموجودين فيه مستحوذين على غالبية المساحة به "وليس عددهم كبيرًا" على الشخص الاستئذان للركوب وإفساح مساحة له للركوب، كما شددت على أنه إذا تواجدت مرأة بمفردها داخل الأسانسير يجب علي الرجل الاستئذان عند الركوب أحترامًا لها واعطائها بعض الاطمئنان.
ثانيًا المسافة
على الشخص الذي يركب الأسانسير الوقوف معتدلاً ناظرًا لاتجاه مستقيم ولا يلتفت إلى الاشخاص الذين معه، وأن يترك مسافة كافية بينه وبين المحيطين به حتى لا يكن مصدرًا للإزعاج.
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التعليقات على إتيكيت استخدام الأسانسير.. سيب مسافة كافية واستأذن لو فى ست لوحدها
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