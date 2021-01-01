6 نصائح لتصميم ديكورات غرف الأطفال.. اهتمى بالإضاءة ومساحة التخزين



ديكورات غرف الأطفال ديكورات غرف الأطفال

عند تصميم غرفة طفل، فإن كل التفاصيل الصغيرة تستحق الاهتمام بها، على سبيل المثال، الألوان، فمن المعروف أن اللون الأزرق من بين أفضل الألوان لنوم هانئ ليلاً، لذا فهو مناسب لغرف نوم الأطفال، بينما يحسن اللون الأرجواني الانتباه، وبالتالي يعمل بشكل أفضل في مناطق الدراسة.



فى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض النصائح التى قد تساعدك عند تصميم غرفة أطفالك:



1. التركيز على اللعب:

لإنشاء غرفة سيحبها أطفالك إلى الأبد، يجب أن تركزى على شيء يحبونه أكثر من غيره، وهو اللعب، قومى ببناء جدار تسلق الصخور أو قومى بوضع أرجوحة فى الحجرة.

2. تكبير مساحة التخزينالأطفال يحبون الاحتفاظ بكل شيء بطبيعتهم، ويحتاجون إلى مكان للاحتفاظ بكل أغراضهم، لذا فإن التخزين له أهمية قصوى في تصميم غرفة الأطفال، وتتيح لكِ الرفوف المفتوحة إخفاء الألعاب والفوضى في الصناديق أثناء عرض مقتنياتهم وكتبهم المفضلة.يمكنك التقليل من كمية الأثاث لتوفير مساحة الأرضية، واستفيدى من المساحة الموجودة أسفل السرير، ويمكنك اختيار سرير مرتفع لمزيد من المساحة.3.النباتات المنزليةحاولى دمج المساحات الخضراء في التصميم، حيث توفر النباتات الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه، وقد ثبت علميًا أنها تحسن الحالة المزاجية للفرد، وتقلل من التوتر، وتزيد من حدة الانتباه، و تأكدى من أن النباتات المنزلية التي تختارينها غير سامة واجعليها بعيدة عن متناول أطفالك من خلال الأرفف العالية أو الأواني المعلقة، وأشركى ابنك في رعاية النباتات معًا أيضًا.4. تخصيص مساحة للفنشجعى أطفالك على الإبداع من خلال معرض فني سهل التحديث حيث يمكنهم عرض إبداعاتهم، و يمكنك تحويل الخزائن إلى إطارات صور، وإرفاق عمل فني بها، ويمكنك إضافة جدار سبورة وترك الباقي لبيكاسو الصغير أثناء التحضير.5. كونى ذكية مع الإضاءةأولاً تأكدى من أن غرفة طفلك مظلمة بدرجة كافية بحيث يسهل عليهم النوم، واختارى الستائر المعتمة،استخدمى ضوءًا دافئًا لقراءة قصص ما قبل النوم، ويمكنك أيضًا إضافة سحر مع الأضواء الخيالية لخلق أجواء ممتعة.6. ديكور سهل التبديل:يكبر الأطفال بسرعة، ومن الأفضل أن يكون لديك غرفة تتماشى معهم، لا تجعلين الأمر طفوليًا جدًا، حيث سينمو الأطفال قريبًا، لذا اختارى ألوانًا وأنماطًا أكثر حيادية للأساسيات ودع طفلك يضيف اهتماماته وشخصيته من خلال الملحقات التي يمكنك التبديل بسهولة عندما يتغير ذوقهم.







