كواليس غرفة الملابس.. عندما قال فاروق جعفر لنجم الأهلي "يا أنا يا أنت فى الزمالك"



فاروق جعفر فاروق جعفر

دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.



روى محمود أبو الدهب، مدافع النادى الأهلى السابق، تفاصيل مثيرة فى بداية مشواره مع الساحرة المستديرة، فرغم أنه كان أحد نجوم الأهلي فى خط الدفاع إلا أنه بدأ مشواره الكروى مهاجماً.



وقال أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية سابقة، "رغم أنى أهلاوى ولكن لم أفرط فى فرصة قبولى باختبارات ناشئى الزمالك، وفرحت أنى قبلت فى نادٍ كبير رغم أنى ذهبت دون أن يعرف الجميع أن شقيقى هو مصطفى أبو الدهب نجم المصرى البورسعيدى، ولكن الذى لا يعرفه الجميع أن مدربى الناشئين أشركونى كمهاجم".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف أبو الدهب، "كنت لا أعرف شيئاً عن الدفاع ولعبت بعض المباريات كمهاجم ثم وجدت فاروق جعفر خلال وجود بالزمالك يقول لى ستلعب باك رايت ولو مش موافق يا أنا يا أنت فى النادى، قلتله لأ طبعا أنت ياكابتن ولعبت باك رايت".وتابع أبو الدهب، "لما احترفت فى النمسا وجدت وفدا من الفيفا جاء للنادى لقياس مدى قوة التصويبات للاعبين وقالولى تصويباتك أفضل من تصويبات البرازيلى روبرتو كارلوس".ويعد محمود أبو الدهب نجم دفاع النادى الأهلي فى التسعينيات أشهر من ارتدى القميص رقم 19 وأفضل من شغل مركز الليبرو فى تاريخ النادى الأهلى، فهو يملك قدما يمنى من ذهب عيار 24 بمثابة قاذفة صواريخ دكت العديد من مرمى الخصوم الذين كانوا يصابون بالهلع عندما يحتسب الحكام ضربات حرة مباشرة على مقربة من منطقة الجزاء.