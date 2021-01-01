240 مليون يورو فى 4 سنوات.. تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة



ميسي ميسي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بخصوص عرض برشلونة لإقناع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب خط وسط الفريق بالبقاء مع البارسا في كامب نو.



وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، ولم يصدر أى تأكيد من اللاعب على الرحيل أو التجديد مع برشلونة، علماً بأن النجم الأرجنتيني طلب الرحيل مجاناً عن كامب نو الصيف الماضي.



وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا تخطط لمشروع مشترك مع ميسي بعقد يمتد لـ10 سنوات.

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وأوضحت الصحيفة أنه بموجب العقد سيجمع ميسي 240 مليون يورو فى السنوات الأربع الأولى من العرض، بحيث يبقى الأرجنتيني لاعباً لبرشلونة لمدة موسمين، ثم لاعباً فى الدوري الأمريكي لموسمين آخرين مع إنتر ميامي.وبموجب العقد ستكون آخر مباراة لميسي مع برشلونة موسم 2022/2023، وبعد ذلك يلعب ميسي موسمين لإنتر ميامي ويعود لبرشلونة فى 2025/2026، ليكون شريكاً وسفيراً للنادى حتى 2030.وأكدت الصحيفة أن لابورتا كان يريد أن يتم إنهاء المفاوضات مع ميسي قبل مغادرة اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.وذكرت الصحيفة المقربة من برشلونة أن المحادثات تجري بالتوازي بين لابورتا وميسي من جهة، ورافائيل يوستي نائب لابورتا الرياضي وخورخي ميسي والد ووكيل أعمال ميسي من جهة أخرى.ويريد لابورتا أن ينقسم راتب ميسي كسفير لجزء ثابت رمزي بالإضافة لمتغيرات، في حين يريد ميسي رفع أجره الثابت عقب الاعتزال.وأشارت إلى أن ميسي ووالده يركزان على المشروع الرياضي لبرشلونة، حيث يريد أن يمتلك برشلونة فريقا قويا قادرا على المنافسة على جميع الألقاب، علما أن برشلونة فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني في آخر موسمين، في حين نال لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة موسم 2014/2015.وأكدت الصحيفة أن ميسي سيتقاضى 120 مليون لسنتين كلاعب، و120 مليون لسنتين كسفير ، حيث سيتقاضى 240 مليون على أربع سنوات، سنتين كلاعب، وسنتين كسفير للنادي في أمريكا عندما يكون لاعباً لـ إنتر ميامي، ثم بعد ذلك في 2025/26 يكون سفير شريك لمدة 6 سنوات براتب ثابت بالاضافة إلى المتغيراتالأسطورة ميسي سيلعب لمُدة موسمين في برشلونة من ثم سيذهب إلى الدوري الأمريكي ليكون لاعباً لـ إنتر ميامي وسفير لـ برشلونة في نفس الوقت ولمدة سنتين.