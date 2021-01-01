وحدة مدارس النيل تعلن الإثنين آخر موعد للتقدم لرياض الأطفال للعام المقبل

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أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لأولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقدم للالتحاق بمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2021-2022 بالمراحل KG وPre KG، قد تقرر أنه سيتم غلق باب تقديم للقبول للأطفال بنهاية يوم الأثنين 31 مايو الجارى، ويمكن التقديم حتى التاريخ المذكور أعلاه من خلال اللينك:



http://nes.moe.edu.eg/admission.aspx





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وأوضحت وحدة مدارس النيل، أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد موعد الانترفيو للأطفال المتقدمين.وكان اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، قرر تشكيل لجنتان أولهما للوقوف على الوضع الحالى لمدارس النيل وإجراءات نقلها وخطتها المستقبلية، وأخرى خاصة بالمجمعات التكنولوجية، لاسيما بعد نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية، من صندوق تطوير التعليم، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.جاء ذلك خلال مناقشة مشروع موازنة صندوق تطوير التعليم خلال العام المالى الجديد 2021/2022، وذلك بحضور سيدة عبد المعطى ممثلة الصندوق، والتى أكدت انخفاض مخصصات الموازنة، لاسيما بعد نقل 5 مدارس النيل باستثماراتها لوزارة التربية والتعليم.وتساءل أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنهم النائبة ماجدة بكرى وكيله لجنة التعليم عن وضع مدارس النيل حاليًا، والتى لم يأتى شيء بشأن موازنتها خلال العام المالى الجديد ومخصصاتها المالية، وعما إذا كانت مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم، وماذا عن خططها التطويرية.وقالت بكري: "المدرسة بها عشرات الطلاب، وتمنح شهادة دولية باسم مصر، كيف لا نعرف تفاصيل عنها"، ليؤكد النائب الدكتور سامى هاشم أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات لدراسة وضع المدارس الخاصة والدولية والشهادة الدولية المصرية (مدارس النيل) فى حضور الجهات المعنية ووزارتى المالية والتخطيط.