

طريقة عمل مهلبية البرتقال طريقة عمل مهلبية البرتقال

يمكن تقديم حلوى لذيذة في المنزل بأقل التكاليف، وتعتبر طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء من أكثر الحلويات والوصفات سهولة في التحضير، بالإضافة إلى أن الأطفال والكبار يعشقون تناولها لما لها من مذاق شهي.



قدمت الشيف نجلاء طريقة عمل مهلبية البرتقال بمكونات بسيطة وسهلة من منزلك، ويمكن استغلال رخص ثمن محصول البرتقال، والتغير من تناول البرتقال بالشكل التقليدي.





طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء

مقادير طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء

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4 كوب عصير برتقال1 كوب سكر نصف كوب نشا1 ملعقة كبيرة بشر برتقالربع كيلو موزطريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء- يخلط عصير البرتقال على النار مع السكر- يذاب النشا فى القليل من الماء أو عصير البرتقال- يضاف خليط النشا إلى خليط عصير البرتقال- يقطع الموز شرائح وتضاف إلى خليط المهلبية-يقلب كل الخليط ويصب في بولات وتترك لتتماسك وتبرد، ثم تقلب في طبق وتقدم