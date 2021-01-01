يمكن تقديم حلوى لذيذة في المنزل بأقل التكاليف، وتعتبر طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء من أكثر الحلويات والوصفات سهولة في التحضير، بالإضافة إلى أن الأطفال والكبار يعشقون تناولها لما لها من مذاق شهي.
قدمت الشيف نجلاء طريقة عمل مهلبية البرتقال بمكونات بسيطة وسهلة من منزلك، ويمكن استغلال رخص ثمن محصول البرتقال، والتغير من تناول البرتقال بالشكل التقليدي.
طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء
مقادير طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء
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