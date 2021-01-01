أفضل المشروبات المضادة للشيخوخة لمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة



الشيخوخة الشيخوخة

الحفاظ على رطوبة بشرتك طريقة مثبتة للحد من آثار الشيخوخة يمكنك شرب بعض المشروبات المنزلية التي تحافظ على شبابك وتجعلك أكثر ثقة، فيما يلي بعض المشروبات الرائعة التي ستساعدك على محاربة علامات الشيخوخة وتبدو شابًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



1. عصير الشمندر



يحتوي الشمندر على مركب مهم يسمى اللوتين الذي يحمي الجسم من الآثار الضارة للجذور الحرة ويساعد على محاربة التجاعيد. يحتوي عصير الشمندر أيضًا على النترات التي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الدم وتساعد على استرخاء الأوعية الدموية. يعتبر الشمندر مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم والمعادن والكهارل التي تساعد الأعصاب والعضلات على العمل بشكل صحيح.



2. عصير ليمون

عصير الليمون غني بالبوتاسيوم وفيتامين ج والمغنيسيوم. يعمل بشكل أفضل عند تناوله على معدة فارغة. يطرد السموم من الجسم ويحفز الكبد أيضًا. عندما يعمل الكبد بشكل جيد ، يتم التخلص بانتظام من السموم التي تسبب حب الشباب على وجهك. فيتامين سي يقضي على الجذور الحرة ويحافظ على البشرة ناعمة ونضرة. كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين الذي يشد بشرتك وبالتالي يمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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3. عصير رمانعصير الرمان مليء بمضادات الأكسدة والبوليفينول. يبطئ عصير هذه الفاكهة من تلف الحمض النووي بسبب الأكسدة. كما أنه يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.4. عصير الصبارالصبار عامل مهدئ ممتاز يمنع حروق الشمس والتهيج. يحتوي هذا النبات الرائع على فيتامينات مهمة مثل C ، A ، E التي لها خصائص مضادة للشيخوخة. أيضًا ، يمتلك الصبار خصائص التئام الجروح التي تساعد على شد بشرتك. الاستخدام المنتظم لعصير الصبار يحسن مرونة الجلد ويمنع التجاعيد.5. عصير برتقالعصير البرتقال غني بفيتامين C الذي يعد معززًا جيدًا للمناعة كما أنه يحمي جسمك من العديد من الأمراض. فيتامين ج يساعدك على الظهور بمظهر منتعش ومتألق. هذا العصير غني بالسعرات الحرارية ، لذا حاول أن تستهلكه في الصباح لحرق السعرات الحرارية الزائدة.6. الكاكاوالكاكاو غني بمركبات الفلافونويد التي تقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والخرف. كما أنه يساعد الأوعية الدموية على العمل بشكل صحيح. يحتوي الكاكاو، ، وهو نوع من الفلافونويد ، يحافظ على صحة بشرتك لأنه يزيد من تدفق الدم إلى الجلد إلى جانب الأكسجين والمواد المغذية. استخدم الكاكاو بنسبة 100 في المائة ، وليس منتجات الكاكاو الفورية للحصول على أفضل النتائج.