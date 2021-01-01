الحفاظ على رطوبة بشرتك طريقة مثبتة للحد من آثار الشيخوخة يمكنك شرب بعض المشروبات المنزلية التي تحافظ على شبابك وتجعلك أكثر ثقة، فيما يلي بعض المشروبات الرائعة التي ستساعدك على محاربة علامات الشيخوخة وتبدو شابًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
1. عصير الشمندر
يحتوي الشمندر على مركب مهم يسمى اللوتين الذي يحمي الجسم من الآثار الضارة للجذور الحرة ويساعد على محاربة التجاعيد. يحتوي عصير الشمندر أيضًا على النترات التي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الدم وتساعد على استرخاء الأوعية الدموية. يعتبر الشمندر مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم والمعادن والكهارل التي تساعد الأعصاب والعضلات على العمل بشكل صحيح.
2. عصير ليمون
عصير الليمون غني بالبوتاسيوم وفيتامين ج والمغنيسيوم. يعمل بشكل أفضل عند تناوله على معدة فارغة. يطرد السموم من الجسم ويحفز الكبد أيضًا. عندما يعمل الكبد بشكل جيد ، يتم التخلص بانتظام من السموم التي تسبب حب الشباب على وجهك. فيتامين سي يقضي على الجذور الحرة ويحافظ على البشرة ناعمة ونضرة. كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين الذي يشد بشرتك وبالتالي يمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة.
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التعليقات على أفضل المشروبات المضادة للشيخوخة لمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة
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