أفضل 6 علاجات منزلية لمنع تقشر البشرة وجفافها



تقشر البشرة تقشر البشرة

الأشخاص ذوو البشرة الدهنية يحبون الشتاء. ولكن ماذا عن أولئك الذين لديهم بشرة شديدة الجفاف؟ إنهم في الواقع يكرهون الشتاء أكثر من أي شخص آخر. عادة ما يبدو أن الشتاء هو الشغل الشاغل للتعامل معه.

لديهم نصيب من المشكلة للتعامل معها. لذلك ، إذا كنت قلقًا بشأن بشرتك الجافة ولا تحب الشتاء ، فإليك بعض النصائح والعلاجات المنزلية الفعالة للبشرة الجافة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.







1. مسحوق الكاكاو والعسل



خذ ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو واخلط ملعقتين كبيرتين من العسل فيه. يمكنك أيضًا إضافة بعض معجون الأفوكادو الجيد ودقيق الذرة للحصول على فوائد إضافية. ثم قم بالتدليك على الوجه والجسم إذا كانت بشرتك جافة جدًا. اغسله ببعض الماء الفاتر.

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2. العسلالعسل مرطب ممتاز. لذلك ، ضع العسل العضوي الخام على الوجه ثم اتركه لمدة 15 دقيقة. الآن ، اشطف الوجه ببعض الماء العادي. سيساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة طوال اليوم.3. صفار البيض وعصير البرتقالاخلطي صفار بيضتين مع ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال وبعض زيت الزيتون . ثم أضيفي بعض ماء الورد الطازج للحصول على بشرة لامعة. الآن ، ضعي المعجون على الوجه ثم اشطفيه ببعض الماء الفاتر بعد 10 دقائق فقط.4. زيت الزيتون وزيت الخروعاخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ثم قم بتدليك الوجه بهذه الزيوت لبضع دقائق. الآن ، انقع قطعة قماش في بعض الماء الدافئ ثم امسح الزيت الزائد. لا تغسل الوجه بعد القيام بذلك. عليك القيام بذلك قبل الذهاب إلى السرير كل ليلة.5. قشري وجهك بقناع الشوفان والعسلدقيق الشوفان مقشر وقناع رائع. خذ ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل وبعض الماء. قم بتسخين الخليط ثم افركه على الجلد. يمكنك استخدامه للتقشير والغسيل على الفور ، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة كقناع مرطب.6. ضع زيت جوز الهند قبل الذهاب إلى الفراشيتواجد زيت جوز الهند كمادة صلبة في درجة حرارة الغرفة ، لذا ضعه ككريم مرطب في وقت النوم ، وفقًا لتسيبورا شاينهاوس ، طبيب أمراض جلدية معتمد. بالنسبة للكعوب والأقدام المتشققة ، ضعي هذا الزيت ثم ضعي طبقة من الجوارب السميكة أو القفاز غير اللاتكس.