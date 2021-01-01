أحلى من المطاعم.. طريقة عمل حواوشي السجق

حواوشي السجق
حواوشي السجق من الأكلات الشعبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم والمحلات، لذا قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج “زعفران وفانيلا”، طريقة عمل حواوشي السجق في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير حواوشي السجق
رغيف خبز بلدي
1 طماطم مقطعة صغير
1 كيلو سجق
1 فلفل أخضر مقطع صغير
ملح و فلفل
كزبرة ناشفة
كمون
بهارات
فلفل حار
زيت أو سمنة
-للتقديم
سلطة طحينة
بقدونس
طريقة تحضير حواوشي السجق
- يزال الغلاف من السجق
- يقلب حشو السجق مع التوابل والملح والفلفل الأسود
- يضاف الفلفل الأخضر والطماطم والبقدونس والفلفل الحار
- يحشى الخبز بطبقة وسط من خليط السجق
- يحمر فى طاسة بها سمنة
- يقلب على الوجه الآخر
- يرص فى صينية ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج
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