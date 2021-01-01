مباراة بيراميدز والاسماعيلي تواجه شبح التأجيل بسبب كورونا



بيراميدز والاسماعيلي بيراميدز والاسماعيلي

تواجه مباراة فريق بيراميدز أمام الإسماعيلي المقرر إقامتها غدا “الأحد” فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز شبح التأجيل.







كانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها غدا الأحد.

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وأخطرت إدارة المسابقات نادي بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون في التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة على استاد الدفاع الجوي.وأصبحت مباراة بيراميدز والإسماعيلي مهددة بالتأجيل مرة أخرى بسبب اجتياح فيروس كورونا لفريق بيراميدز بعد عودته من رحلة نيجيريا ووصل عدد الحالات الإيجابية لأكثر من خمس حالات كورونا.وينتظر نادي بيراميدز نتيجة المسحة التى أجرتها البعثة مجددا لفيروس كورونا من أجل الوقوف على الأعداد النهائية للإصابات بصفوف الفريق الأول.يذكر أن فريق بيراميدز تخطى فريق إنيمبا النيجيري بمجموع مباراتي الذهاب والعودة ٥/ ٢ فى كأس الكونفدرالية ليواجه الرجاء المغربي بنصف النهائي.