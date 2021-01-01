كشف قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني إسماعيل قاآني اليوم السبت أكبر خسائر لـ إسرائيل خلال العدوان الأخير علي قطاع غزة والذي يتمثل في ضربها بأكثر من 1000 صاروخ.
وقال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، إن "الفلسطينيين يُعدّون العدّة لاستعادة كل الأراضي الفلسطينية".
وأضاف قاآني، أن "مظهر قوة المقاومة تمثل في 12 يوماً من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بلا توقف".
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التعليقات على ضرب تل أبيب بـ1000 صاروخ.. قائد بالحرس الثوري الإيراني يكشف خسائر إسرائيل
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