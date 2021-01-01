ضرب تل أبيب بـ1000 صاروخ.. قائد بالحرس الثوري الإيراني يكشف خسائر إسرائيل

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صورة الخبر: قائد قوة القدس
قائد قوة القدس

كشف قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني إسماعيل قاآني اليوم السبت أكبر خسائر لـ إسرائيل خلال العدوان الأخير علي قطاع غزة والذي يتمثل في ضربها بأكثر من 1000 صاروخ.

وقال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، إن "الفلسطينيين يُعدّون العدّة لاستعادة كل الأراضي الفلسطينية".

وأضاف قاآني، أن "مظهر قوة المقاومة تمثل في 12 يوماً من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بلا توقف".

وتابع، "أعلن وبثقة أن الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتت من صنع الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "أكثر من ألف صاروخ من النوع المتطور صنعها الفلسطينيون واستهدفوا بها قوات الاحتلال".

وشدد أنه "يجب أن يترك الاحتلال أرض فلسطين أذلاء"، أكد قاآني:"أعلمكم أن المقاومة الفلسطينية باتت تفكر وتخطط في استعادة كل الأرض الفلسطينية".

المصدر: elbalad

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