عددها 32| أسباب ظهور جماجم موتى على طرق المارة في القليوبية



جماجم موتى على طرق المارة في القليوبية جماجم موتى على طرق المارة في القليوبية

انتهت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية من حصر الجماجم البشرية التي تم العثور عليها مع رفات وعظام موتى أسفل الطريق الحر بقليوب حيث بلغ عددها نحو 32 جمجة بشرية بعد فرز الرتش ومخلفات الهدم بعد نقلها من مكان العثور عليها لدفنها في مكانها بمقابر الصدقة بدمنهور وشبرا والتي كانت بها قبل أن يقوم مقاول بنقلها تمهيدا للاستيلاء على المقابر.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب تلك الجريمة وهو مقاول استولى على مقابر الصدقة للإتجار بها في حي غرب شبرا.



أصدرت محافظة القليوبية اليوم الجمعة بيانا كشفت فيه تفاصيل واقعة العثور على رفات وجماجم جثث أسفل الطريق الحر، بمنطقة أم بيومي بقليوب، أدانت فيه الجريمة التي ثبت تورط مقاول فيها، حيث استولى على مقابر صدقة بحي غرب شبرا بغرض الإتجار وألقى محتوياتها في الطريق العام.

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وقالت المحافظة إن الواقعة تثير الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء وعدم احترام حرمة الأموات ، كما تبين من المعاينة أن الرفات تخص سيدات ورجال وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على الرفات ونقلها إلى مقابرها الأصلية بحي غرب شبرا الخيمة وهي مقابر صدقة.وكشف البيان أن الأجهزة التنفيذية تلقت بلاغا بتواجد رفات لأموات ملقاة أسفل الطريق الدائري، وشبرا - بنها الحر بمنطقتي ميت حلفا بقليوب والقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة وتحركت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة للموقع على الفور للوقوف على أسباب هذا الأمر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على رفات جثث وجماجم وعظام بشرية ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب وتبين أن وراء الواقعة مقاول وألقي القبض عليه حيث قام بالاستيلاء على مقابر صدقة في شبرا الخيمة وألقى الجماجم البشرية ورفات الموتى التي كانت متواجدة داخل المقابر أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.من ناحية اخري أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تشغيل وحدة الترشيح الطبيعى لمياه الشرب RBF، لخدمة أهالي مدينة القناطر الخيرية والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري مصر.جاء ذلك أثناء زيارته لموقع "وحدة RBF" بحضور اسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتاريه مصر واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينه القناطر الخيرية، وأعضاء مجلس النواب وممثلي نادي روتاري مصر.وأشار المهندس مصطفى مجاهد، إلى أن وحده الترشيح الطبيعي التى تم تنفيذها تعمل بطاقة انتاجية تبلغ ٢٥ل/ث لخدمة ٣٠٠ ألف نسمه بمدينه القناطر والوحدات المحليه لقرى شلقان وسنديس، لزيادة كمية مياه الشرب المنتجة من محطات المياه بأقل تكلفة ممكنة.وأكد أن الشركة تسعى لدفع عجلة التنمية لتوصيل مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في قرى محافظة القليوبية فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.