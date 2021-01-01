لا ينتقل من إنسان لأخر.. جمال شعبان يكشف معلومات عن الفطر الأسود

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الفطر الأسود عبارة عن عفن نباتي في الأساس
موجود في التربة والهواء والأماكن الرطبة والمظلمة والمياه الراكدة وأماكن تربية الطيور وعلي الخضروات والفواكة ايضا.
وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، يسمي الفطر الأسود انتهازيا، وذلك لأنه ينتهز فرصة تدهور مناعة الجسم ويشن الهجوم الفطر نفسه ليس لونه أسود ولكن السواد يحدث في الأنسجة البشرية المصابة التالفة فتتلون باللون الأسود.
تابع: الفطر غير معد ولا ينتقل من إنسان إلي إنسان، إصابة الإنسان سليم المناعة بالفطر الأسود تكاد تكون شبه مستحيلة، الخلل الشديد في جهاز المناعة يحدث في الظروف الشديدة و يحدث في مرضي الكورونا في الحالات المتأخرة جدا نتيجة تاثير المرض نفسه علي المناعة مباشرة أو بسبب حدوث فشل كلوي نتيجة الكورونا نتيجة استخدام الادوية المثبطة للمناعة والكورتيزون في علاج العاصفة المناعية بكثرة و غالبا ما تكون مسببات الوفاة في مرضي الكورونا هي فشل الجهاز التنفسي الفجائي وجلطات الرئة الحادة
الفشل الكلوي
انسداد شرايين المخ او القلب MOF (multi-organ failure)
و ليس الفطر الأسود في حد ذاته إلا في الحالات الشديدة.
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