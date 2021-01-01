بـ 6 حيل مذهلة.. علاج حساسية العين بالأعشاب في المنزل



علاج حساسية العين علاج حساسية العين

يمكن علاج حساسية العين بالأعشاب لمن يعانون منها، والتخلص من مظهر العين المرهق، والانتفاخ والاحمرار والحكة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات وتزيد من التهاب العين.







علاج حساسية العين بالاعشاب



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لذلك فإليك بعض الوصفات المنزلية والطرق الطبيعية التي تمكنك من علاج حساسية العين بالأعشاب وتقليل حدة أعراضها نهائيا، وفقا لما نشر في موقع web med الطبي، ومن أبرزها ما يلي:1- العصائرتناول عصائر الجزر والخيار والسبانخ له فوائد لـ علاج حساسية العين بالاعشاب، وذلك أنها تحتوي على الفيتامينات التي تؤدي إلى تقوية عضلات العين وتهدئة آلامها.2- العسلللعسل فوائد كثيرة لما له من خواص علاجية للأمراض الجلدية، وكذلك علاج حساسية العين بالاعشاب، لذا ضعي كمية مناسبة من العسل على عينيك مغمضتين واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغسليه بماء فاتر.3- الحليبالحليب مهدئ جيد لتهيج البشرة والأنسجة وعلاج حساسية العين بالاعشاب، لذا اغمسي قطعة من القطن في الحليب البارد، واتركيه على العين المصابة للتخلص من الاحمرار والحكة.4- الشايالشاي الأسود له فوائد كثيرة للعين، سواء للتخفيف من الهالات السوداء أو تهدئة أعراض قلة النوم، وذلك لما له من خواص قابضة للأنسجة، لذلك باستخدامه في علاج حساسية العين بالاعشاب سيساعدك على تقليل تهيج العين والانتفاخ.5- الماء البارداستخدمي الكمادات الباردة على العين، سيساعدك علاج حساسية العين بالاعشاب و تقليل تهيج العين واحمرارها.6- الماء المالحيمكنك كذلك استخدام كمادات الماء المالح لتخفيف وعلاج حساسية العين بالاعشاب، وذلك لما له من قدرة على تقليل نسبة "الهيستامين" المسبب للحساسية.