التربية والتعليم توضح آخر استعدادات الوزارة لاستقبال الامتحانات النهائية للامتحانات

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التربية والتعليم

قالت الدكتورة هالة عبد السلام ، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم ، إن امتحانات المرحلة الاعدادية تكون على المستوى المحلى لكل محافظة وتم التنسيق بين المحافظين ببعض الارشادات والتى بناءا عليه تعقد الامتحانات للطلبة فى جو آمن .

أضافت " عبد السلام " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه يتم تعقيم اللجان بشكل مستمر وكشف حرارى للطلبة قبل دخول اللجنة وتحقيق التباعد الاجتماعى بينهم ووجود لجان عزل للطلبة واجراءات فى حالة شعوره بأى أعراض قبل أداء الامتحان .

وأشارت لوجود امتحان تكميلى للطلبة عن طريق اعطاء فرصة ثانية للطلاب وامتحان الدور الثانى أيضأ بالإضافة لوجود زائرة صحية بكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب الصحية بشكل مستمر أثناء فترة الامتحانات ، وامتحانات ذوى القدرات الخاصة ويتم وضع فيها 6 طلاب كحد أقصى وهناك استعدادات من الوزارة على أعلى مستوى .

وتابعت بأن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية من تعقيم للجان ، ووضع 14 طالب كحد أقصى فى كل لجنة ، و 72 لجنة لذوى الاحتياجات الحاصة مزودة بكافة الاجراءات الاحترازية وتم قبول كافة الاعتذارات من السادة المعلمين فى حالة اصابتهم ب الفيروس أو ظهور أعراض عليهم ، ويرجى توجه الآباء إلى الادارة التعليمية الخاصة ب ابنهم لاطلاعهم ب اصابته لتحويله لأداء الامتحان الاتكميلى فيما بعد بنفس درجات الامتحان العادى .

المصدر: elbalad

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