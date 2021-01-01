رسميا.. سباليتي مديرا فنيا لـ نابولي

أعلن أوريليوس دي لورانتييس رئيس نادي نابولي، تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا، للفريق، خلفا جينارو جاتوزو.
وكتب أوريليوس دي لورانتييس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: يسرني أن أعلن أن لوتشيانو سباليتي سيكون المدرب الجديد لنـ ابولي اعتبارا من 1 يوليو المقبل، مرحبا لوتشيانو، معا سنقوم بعمل عظيم.. أوريليوس دي لورانتييس".
يذكر أن آخر تجارب لوتيشانو سباليتي التدريبية، كانت مع إنتر ميلان في الفترة من 2017 حتى 2019.
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