رسميا.. سباليتي مديرا فنيا لـ نابولي

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سباليتي

أعلن أوريليوس دي لورانتييس رئيس نادي نابولي، تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا، للفريق، خلفا جينارو جاتوزو.

وكتب أوريليوس دي لورانتييس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: يسرني أن أعلن أن لوتشيانو سباليتي سيكون المدرب الجديد لنـ ابولي اعتبارا من 1 يوليو المقبل، مرحبا لوتشيانو، معا سنقوم بعمل عظيم.. أوريليوس دي لورانتييس".

يذكر أن آخر تجارب لوتيشانو سباليتي التدريبية، كانت مع إنتر ميلان في الفترة من 2017 حتى 2019.

كان نادي نابولي، أعلن الاثنين الماضي إقالة جينارو جاتوزو من تدريب الفريق، بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأنهى نابولي الدوري الإيطالي في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن المركز الرابع الذي حسمه نادي يوفنتوس لصالحه.

وتولي جينارو جاتوزو تدريب فريق فيورنتينا، بعد ساعات قليلة، من إقالته من تدريب نابولي.

المصدر: تويتر

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