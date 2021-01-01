الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بالمحافظات.. وأمطار خفيفة على السواحل



الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



ويبقى الطقس ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الغد، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

قد يعجبك أيضا...

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون العظمي 34 والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى و22 للصغرى، جنوب سيناء 37 للعظمى و 26 للصغرى، على شمال الصعيد 37 للعظمى و23 للصغرى، جنوب الصعيد 41 للعظمى و24 للصغرى.