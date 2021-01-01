أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويبقى الطقس ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الغد، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
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التعليقات على الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بالمحافظات.. وأمطار خفيفة على السواحل
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