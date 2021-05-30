تجارة عين شمس تحقق المركز الأول على كليات الجامعة في محو الأمية



كلية التجارة بجامعة عين شمس كلية التجارة بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن كلية التجارة جامعة عين شمس حققت المركز الأول على كليات الجامعة في محو الأمية بدورة أبريل ٢٠٢١، بإجمالي ١٦٤٧ فردا.







وتوجه عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس ممثلة فى الأستاذ دكتور محمود المتينى، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ دكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على كل الدعم المقدم للكلية.



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كما توجه عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس بالشكر إلى الأستاذ دكتور أمجد حسن مدير وحدة محو الأمية بالكلية، وفريق العمل معه على المجهود الكبير الذى تم بذله من خلال وضع وتنفيذ خطط مرحلية تبنتها إدارة الكلية لما يقرب من عام الآن، والذى أثمر عن حصول كلية التجارة على المركز الأول على كليات الجامعة فى عدد المواطنين الذين تم محو أميتهم.كما وجه الدكتور خالد قدرى الشكر للطلاب الذين شاركوا فى تحقيق هذا الهدف، والذى يعد واجبا وطنيا وشرفا لكل من يقوم عليه، وحثهم على بذل أقصى الجهد الممكن لتحقيق هذا الهدف لجامعة عين شمس.جدير بالذكر أنه من المقرر ان يبدأ الأحد القادم 72515 طالبا وطالبة أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021 بتجارة عين شمس.وتعد هذه الامتحانات هي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشعب اللغة العربية واللغات والساعات المعتمدة باللغتين العربية والإنجليزية وبرنامج جامعة كيين الأمريكية والتعليم المفتوح والتعلم المدمج.وأكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظاً على التباعد الاجتماعى، وكذلك رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات، وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم، وأنه يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان، وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى، كما أنه توجد لجان للعزل فى حالة الاحتياج إلى ذلك.وأوضح عميد تجارة عين شمس أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن جميع الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.أما عن جدول الامتحانات فى كلية التجارة جامعة عين شمس يوم 30/5/2021، فهو على النحو التالى:• من 30/5/2021 وحتى 8/7/2021 امتحانات شعبة الدراسة باللغة العربية.• من 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات شعبة اللغة الإنجليزية.• من 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات شعبة اللغة الفرنسية.• من 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.• من 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.• من 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية.• من 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات التعليم المفتوح والتعلم المدمج.