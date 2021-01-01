رغم تألقه.. مانشستر سيتي يعرض رياض محرز للبيع



رياض محرز رياض محرز

أكد تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يعمل على تسويق ثنائي الفريق رياض محرز ورحيم ستيرليتج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل توفير سيولة مالية لإبرام صفقات جديدة.



وذكرت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي جاهز لمناقشة العروض التي قد تصل لـ رياض محرز ورحيم ستيرلينج، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وأضافت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر سيتي، يأمل في بيع رياض محرز ورحيم ستيرلينج بمقابل مادي كبير، لتمويل صفقتي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، وجاك جريليش نجم فريق أستون فيلا.

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ويقدم رياض محرز موسما رائعا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالهما، سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 8 آخرين.ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي، اليوم، السبت، على ملعب “إستاديو دو دراجاو”بالبرتغال، في نهائي دوري أبطال أوروبا.ويطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في تحيق حلم جماهير السماوي ، بتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.وكان فريق مانشستر سيتي تأهل الي النهائي بعد الفوز علي فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي نصف النهائي.بينما تأهل تشيلسي بعدما نجح في إقصاء ريال مدريد الاسباني بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.