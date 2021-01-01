أكد تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يعمل على تسويق ثنائي الفريق رياض محرز ورحيم ستيرليتج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل توفير سيولة مالية لإبرام صفقات جديدة.
وذكرت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي جاهز لمناقشة العروض التي قد تصل لـ رياض محرز ورحيم ستيرلينج، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر سيتي، يأمل في بيع رياض محرز ورحيم ستيرلينج بمقابل مادي كبير، لتمويل صفقتي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، وجاك جريليش نجم فريق أستون فيلا.
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التعليقات على رغم تألقه.. مانشستر سيتي يعرض رياض محرز للبيع
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