تعليم الإسماعيلية يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية



مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عقب اعتماده.



وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى بيان له، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وتجهيز كافة اللجان الامتحانية استعدادًا لإنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تجرى بعد عدة أيام، حيث تجرى اجتماعات دورية مع مديري الإدارات التعليمية بهدف متابعة تجهيز اللجان.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بضرورة اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكد "عجلان"، إنه كان قد تفقد الامتحانات التجريبية الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة سير الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ورصد أى ملاحظات.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوى الامتحان التجريبى الاسترشادى لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية وذلك للطلاب الذين حصلوا على جهاز تابلت فقط ويخوض الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.

واستمع وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لآراء طلاب مدرسة الزهور الثانوية بنات ومدى الاستفادة من المنظومة الجديدة والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم، مشددًا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

