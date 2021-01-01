جامعة حلوان: يمكن سداد المصروفات إلكترونيا عبر هذه الطرق

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جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان، فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين وسط اجرائات احترازية من فيروس كورونا ، و لذالك فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

نوضح هذه الطرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا:

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .



٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من :
- امان Aman
- مصاري Masary
- ممكن Momeen
- ايجي باي EgyPay
- البريد المصري Egypt Post
- سمارت Smart
- وقتي Wakty "

المصدر: elbalad

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