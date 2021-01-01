تتابع جامعة حلوان، فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين وسط اجرائات احترازية من فيروس كورونا ، و لذالك فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .
نوضح هذه الطرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا:
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التعليقات على جامعة حلوان: يمكن سداد المصروفات إلكترونيا عبر هذه الطرق
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