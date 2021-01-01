جامعة حلوان: يمكن سداد المصروفات إلكترونيا عبر هذه الطرق



جامعة حلوان جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان، فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين وسط اجرائات احترازية من فيروس كورونا ، و لذالك فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .



نوضح هذه الطرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا:





قد يعجبك أيضا...

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من :- امان Aman- مصاري Masary- ممكن Momeen- ايجي باي EgyPay- البريد المصري Egypt Post- سمارت Smart- وقتي Wakty "