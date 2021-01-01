داعية إسلامي: من يحلف بالله كذبا يبيع عهده بحطام الدنيا



الشيخ ياسر أحمد الشيخ ياسر أحمد

قال الشيخ ياسر أحمد، الداعية الاسلامى، أن من يحلف بالله كذبا عمدا، لكى ينال حظ قليل من الدنيا لافتا إلى أن من يفعل هذا يبيع عهد الله ليكسب شيئا من حطام الله.







وتابع أحمد، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""، اليوم الخميس: "اللى بيحلف كذب عاوز يحصل على شيء ليس من حقه، وهنا يخالف عهد الله، ومن يقع فى هذا الأثم لا كفارة له، وعليه التوبة ورد الحقوق إلى اصحابها، لعل الله يعفو عنه".

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وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أنه من باب الورع والسلوك الأخلاقي الراقي، أنه يمكن ترك الخائن والكذاب، ولا يتم الضغط عليه حتى لا يحلف بالله كذبا.وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو لقيت حد وانت عارف انه خاين او كذاب لا تورطه مع الله، وتقوله احلف فيحلف كذبا فيأتي يوم القيامة في النار".ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الطلاق الشفوي يتنافى مع ميثاق الله الغليظ الذي جاء في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن المولى سبحانه وتعالى حوّل الزواج من وعد إلى عهد إلى يمين إلى ميثاق غليظ.وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لهذا الميثاق الغليظ لا أعتبر أن الطلاق الشفوي يقع، فكيف أن الله حصن هذا الميثاق وجعله غليظًا، ويأتي شخص وهو جالس على المصطبة يقول لزوجته روحي وأنتي طالق، فهذا الأمر يخالف الميثاق الغليظ الذي قال عنه الله تعالى".