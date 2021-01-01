ماذا قال المواطنون لـ الرئيس السيسي خلال جولته اليوم؟ .. شاهد

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.



وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس اطلع علي اعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذين تم توسعتهما بواقع ٦ حارة مرورية لكل اتجاه امتدادا الى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة و رفع كفاءة الطرق الداخلية للاحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوى علي عدد ١٢ شارع بإجمالي اطوال ١٤ كم وذلك لتخفيف الاعباء المروريه عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكه المرافق بتلك المنطقة باحلال و تجديد خطوط المياه بإجمالي اطوال ٣٥ كم و تنفيذ خط صرف صحي بطريق الاوتوستراد بطول ٢ كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبليه، بالاضافة الى انشاء شبكة صرف الامطار، كما تم تنفيذ عدد ٢ عدد كوبري دوران للخلف في طريق الاوتوستراد بواقع ٣ حاره مروريه لكل كوبري.



وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

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كما التقي بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل الحديث معهم بشأن احوالهم المعيشية والاستماع الي طلباتهم.