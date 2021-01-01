

سوريا.. "النصب الأبيض" أقدم نصب حرب تذكاري في العالم سوريا.. "النصب الأبيض" أقدم نصب حرب تذكاري في العالم

يعتقد الباحثون أن تلة خصصت للدفن في منطقة تل البنات بشمال سوريا، ربما تكون أقدم نصب تذكاري معروف للحرب في العالم.



ويقول علماء الآثار إن تلة "النصب الأبيض" في "تل البنات"، كانت بمثابة تكريم لقتلى الحرب في الألفية الثالثة قبل الميلاد.



وكان يُعتقد في السابق أن الموقع، المعروف باسم النصب التذكاري الأبيض، في بلدة تل البنات، هو مقبرة جماعية قديمة لمقاتلين أعداء.

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غير أن تقريرا نُشر في مجلة "أنتكويتي" Antiquity، اليوم الجمعة، يشير إلى أنه كان نصبا تذكاريا لمعركة وقعت أحداثها في الألفية الثالثة قبل الميلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.ويقول مؤلفو التقرير إن الترتيب المنظم والممنهج للقتلى في التلة يشير إلى أنها كانت على الأرجح نصبا تذكاريا لجيش الدولة الذي استخدم العربات في المعركة، كما يثير احتمال أن يكون قتلى الأعداء من بين المدفونين.وتنتشر مواقع مماثلة في جميع أنحاء شمال سوريا ويعتقد أن بعضها كان نصبا تذكارية للفتوحات في المعركة، مع دفن الجيوش المهزومة عشوائيا في مقابر جماعية، العديد منها لها نقوش من بلاد ما بين النهرين كإشادة بالنصر.يعتقد الباحثون أن تلة خصصت للدفن في منطقة تل البنات بشمال سوريا، ربما تكون أقدم نصب تذكاري معروف للحرب في العالم.ويقول علماء الآثار إن تلة "النصب الأبيض" في "تل البنات"، كانت بمثابة تكريم لقتلى الحرب في الألفية الثالثة قبل الميلاد.وكان يُعتقد في السابق أن الموقع، المعروف باسم النصب التذكاري الأبيض، في بلدة تل البنات، هو مقبرة جماعية قديمة لمقاتلين أعداء.غير أن تقريرا نُشر في مجلة "أنتكويتي" Antiquity، اليوم الجمعة، يشير إلى أنه كان نصبا تذكاريا لمعركة وقعت أحداثها في الألفية الثالثة قبل الميلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.ويقول مؤلفو التقرير إن الترتيب المنظم والممنهج للقتلى في التلة يشير إلى أنها كانت على الأرجح نصبا تذكاريا لجيش الدولة الذي استخدم العربات في المعركة، كما يثير احتمال أن يكون قتلى الأعداء من بين المدفونين.وتنتشر مواقع مماثلة في جميع أنحاء شمال سوريا ويعتقد أن بعضها كان نصبا تذكارية للفتوحات في المعركة، مع دفن الجيوش المهزومة عشوائيا في مقابر جماعية، العديد منها لها نقوش من بلاد ما بين النهرين كإشادة بالنصر.