

مجلة أمريكية: لقاحات ”سينوفارم” الصينية فعالة وآمنة مجلة أمريكية: لقاحات ”سينوفارم” الصينية فعالة وآمنة

قالت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إن لقاحات شركة ”سينوفارم” الصينية المضاد لفيروس كورونا فعالة وآمنة.

ونشرت المجلة، واسعة الانتشار، دراسة علمية أكدت عدم حدوث أى أعراض جانبية لمتلقي اللقاحات، إلا على نطاق نادر للغاية، كالصداع وارتفاع طفيف في درجة الحراة، ومعظمها ليس لها علاقة باللقاحات.

ووجدت الدراسة، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن لقاحات شركة ”سينوفارم” فعالة بنسبة تتراوح بين 72.8 % إلى 78.1 % في حالات الإصابة بكورونا التي تظهر عليها الأعراض، وأظهرت اللقاحات فعالية تصل إلى نسبة 100 % ضد حالات الإصابة الشديدة بمرض ”كوفيد-19” الذى يسببه الفيروس، وأدت اللقاحات إلى إنتاج أجسام مضادة قابلة للقياس بين المشاركين في التجارب السريرية.