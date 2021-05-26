

البورصة المصرية.. البنوك والعقارات أنشط القطاعات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الماضي البورصة المصرية.. البنوك والعقارات أنشط القطاعات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال جلسات الاسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 36 مليون ورقة وبقيمة 1.75 مليار جنيه.



وجاء قطاع العقارات بالمرتبة الثانية، بحجم تداول قدره 735 مليون ورقة، بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات بحجم تداول 62 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.



ثم قطاع الخدمات ومنتجات صناعة السيارات بحجم تداول بلغ 179.9 مليون ورقة بقيمة 942.8 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة تداول 103 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 568.9 مليون سهم، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 294.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 495.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية بحجم تداول بلغ 184 مليون ورقة منفذة بقيمة 422 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 121.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 350.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 48.9 مليون ورقة وبقيمة تداول بلغ 336.2 مليون جنيه.

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أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوعسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 18.9 مليار جنيه بأسبوع، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 652.5 مليار جنيه، مقابل 671.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 2.82%.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,242.3 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 4.56 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 0.16 % هبوطا مغلقا الفترة عند 2,225.59 نقطة، بينما سجل مؤشرS&P انخفاضا بنحو3.23 % مغلقا الفترة عند 1,685.42 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 4% مغلقا عند 12,694.61 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.97 % مغلقا الفترة عند 3,150.13 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 18.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,537 مليون ورقة منفذة على 287 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,917 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.هذا وقد استحوذت الأسهم على 54.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.57 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 63.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.3 % و العرب على 10.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 553.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 497.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.6 % و سجل العرب 7.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,751.6 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 390.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.