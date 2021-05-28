أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 28-5-2021
ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.
وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:
وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .
ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 19.00 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.99 جنيه للشراء و 22.28 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.33 جنيه للشراء و 17.56 جنيه للبيع .
واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.86 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .
اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة
ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .
سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.26 جنيه للشراء و 14.40 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.44 جنيه للشراء و2.46جنيه للبيع.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.
وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
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